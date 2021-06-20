أخبار عاجلة

باسيل: نريد الحكومة اليوم قبل الغد وبرئاسة الحريري وقدمنا كل التسهيلات لتشكيلها ونريد الاصلاح والدولة

Lebanon 24
20-06-2021 | 05:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
باسيل: لن نترك مجالا لأي امر يمكن ان نقوم به الا ونفعل للتسهيل لأننا نريد حكومة وبرئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري
lebanon 24
20/06/2021 23:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا يجب أن نعول على الاتفاق النووي في شأن الحكومة ونريد للحوار الإيراني-السعودي أن يستمر لكن لا يجب ربط الحكومة به بل أن نستفيد من المناخ الايجابي الذي يخلقه
lebanon 24
20/06/2021 23:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
نحن مع تأليف الحكومة بسرعة برئاسة الرئيس سعد الحريري فهذا الخيار نحن ملزمون به بالدستور ونتمنى حصول مبادرة سريعة بأخذ الخطوات اللازمة لأن الاهم هو موضوع الاصلاحات
lebanon 24
20/06/2021 23:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
زياد حواط لـ"الجديد": ليس باسيل وحده من يعطّل تشكيل الحكومة ومن المؤكد اننا سنذهب إلى وضع أسوأ بحال اعتذر الحريري
lebanon 24
20/06/2021 23:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:44 | 2021-06-20
15:42 | 2021-06-20
15:38 | 2021-06-20
14:50 | 2021-06-20
14:31 | 2021-06-20
14:15 | 2021-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website