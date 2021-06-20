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باسيل للسيّد نصرالله: أعرف أنّك لا تخزل الحق وأنا أقبل بما تقبل به لنفسك وهذا آخر كلام لي في الموضوع الحكومي

Lebanon 24
20-06-2021 | 05:33
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20/06/2021 23:48:24 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: عبرت عن حرص لتحصين موقعنا في المفاوضات وأقول اللبنانيين: اسرائيل تنتج الغاز من بحرها ولبنان لا ينتج الغاز فماذا يجب أن نفعل لنبدأ الانتاج من دون التنازل عن الحقوق وقد طرحت الموضوع بهذا الاطار
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20/06/2021 23:48:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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