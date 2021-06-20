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"القوات" رداً على باسيل: هل من المسموح لرئيس أكبر كتلة مسيحية ولديه رئاسة الجمهورية ان يستعين بالسيد نصرالله ويجعله حكما في موضوع الحكومة؟

Lebanon 24
20-06-2021 | 09:47
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