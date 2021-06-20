"القوات": لا تخرج مناشدة باسيل للسيد حسن عن سياق ما دأب عليه الأول من استقواء بالثاني بدءا من تحصيل وزارات وحقائب، وصولا إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية

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