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"القوات": نحن دفعنا دما للحفاظ على حقوق المسيحيين إلى ان جاء العماد ميشال عون ودمّر هذه المنطقة الحرة بحروب من داخلها وخارجها

Lebanon 24
20-06-2021 | 15:52
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