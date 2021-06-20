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موقع أكسيوس: أنباء عن رغبة إدارة بايدن بالتوصل إلى اتفاق مع إيران قبيل تنصيب رئيسها الجديد في شهر آب المقبل

Lebanon 24
20-06-2021 | 10:41
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