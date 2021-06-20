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كبير مفاوضي إيران: نريد ضمانات بعدم تكرار ما حدث مع إدارة ترامب ودونها لن تكون العودة للاتفاق النووي ممكنة

Lebanon 24
20-06-2021 | 12:27
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