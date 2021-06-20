أخبار عاجلة

‏اليمين يحافظ على مواقعه في الانتخابات المحلية الفرنسية متقدما على اليمين المتطرف

Lebanon 24
20-06-2021 | 14:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
السياسية اليمينية ماريان لوبان تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الفرنسية 2022
lebanon 24
21/06/2021 04:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة: مخاوف بريطانية على سلامة طالبي اللجوء من خطر "اليمين المتطرف"
lebanon 24
21/06/2021 04:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يتعرض لموقف محرج بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية (فيديو)
lebanon 24
21/06/2021 04:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نفتالي بينيت يؤدي اليمين رئيساً للوزراء في إسرائيل
lebanon 24
21/06/2021 04:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:04 | 2021-06-20
19:35 | 2021-06-20
19:02 | 2021-06-20
18:38 | 2021-06-20
18:29 | 2021-06-20
18:14 | 2021-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website