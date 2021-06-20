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التحالف بقيادة السعودية يدمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية صوب مدينة خميس مشيط السعودية

Lebanon 24
20-06-2021 | 15:38
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