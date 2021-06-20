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خسرت جمعية الكشاف المسلم مقعدها التقليدي في الهيئة الإدارية لإتحاد كشاف لبنان لأول مرة منذ تأسيس الإتحاد بسبب تحالفات الجمعية مع جمعيات كشفية حزبية (اللواء)
Lebanon 24
20-06-2021
|
17:15
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Lebanon 24
رئيس الإتحاد العمالي بشارة الأسمر: لا شيء أكبر من الوطن ويجب أن ندافع عن لبنان فما يمارس علينا اليوم هو تهجير من البلد ومحاولة قتل من دون رصاص وما نراه هو محاولة إغتيال للشعب ويجب أن نتصدّى لهذا الواقع بالتكافل والتضامن
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