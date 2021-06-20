خسرت جمعية الكشاف المسلم مقعدها التقليدي في الهيئة الإدارية لإتحاد كشاف لبنان لأول مرة منذ تأسيس الإتحاد بسبب تحالفات الجمعية مع جمعيات كشفية حزبية (اللواء)

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