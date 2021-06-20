أخبار عاجلة

مقتل وإصابة 7 عناصر من الحشد العشائري بهجوم لداعش شرقي العراق

Lebanon 24
20-06-2021 | 17:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مقتل عنصرين من الشرطة العراقية ومدني بهجوم لداعش في ديالى
lebanon 24
21/06/2021 04:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عناصر الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم يتظاهرون أمام مقر وزارة المالية العراقية في بغداد
lebanon 24
21/06/2021 04:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 18 من عناصر الأمن العراقية في مواجهات مع داعش
lebanon 24
21/06/2021 04:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24
‏العراق: مقتل 4 من عناصر الأمن في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الطارمية
lebanon 24
21/06/2021 04:05:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:04 | 2021-06-20
19:35 | 2021-06-20
19:02 | 2021-06-20
18:38 | 2021-06-20
18:29 | 2021-06-20
18:14 | 2021-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website