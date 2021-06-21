26
o
بيروت
34
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
جوزيب بوريل لـ"العربية": لبنان يحتاج لقيادة لعبور الأزمة ونحثهم على تشكيل الحكومة
Lebanon 24
21-06-2021
|
02:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الأمين العام المساعد للجامعة العربية من بيت الوسط: عرضت على الرئيس الحريري رغبة الجامعة العربية في حلحلة الأزمة الحكومية والرغبة في إخراج لبنان من هذا المأزق الذي يولده تعثر تشكيل الحكومة
Lebanon 24
الأمين العام المساعد للجامعة العربية من بيت الوسط: عرضت على الرئيس الحريري رغبة الجامعة العربية في حلحلة الأزمة الحكومية والرغبة في إخراج لبنان من هذا المأزق الذي يولده تعثر تشكيل الحكومة
21/06/2021 11:02:49
21/06/2021 11:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزيب بوريل لـ"العربية": لبنان على حافة الانهيار المالي ولا يمكننا الانتظار لإنقاذه
Lebanon 24
جوزيب بوريل لـ"العربية": لبنان على حافة الانهيار المالي ولا يمكننا الانتظار لإنقاذه
21/06/2021 11:02:49
21/06/2021 11:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بوريل: يجب تشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات فورا والأزمة التي يواجهها لبنان نشأت عن عوامل داخلية وليس خارجية والأزمة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني مرعبة
Lebanon 24
بوريل: يجب تشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات فورا والأزمة التي يواجهها لبنان نشأت عن عوامل داخلية وليس خارجية والأزمة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني مرعبة
21/06/2021 11:02:49
21/06/2021 11:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر عين التينة للـLBCI :لودريان أكد أن المبادرة الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية لا تزال قائمة ومسؤولية تنفيذها تقع على عاتق اللبنانيين من خلال الإسراع في تشكيل الحكومة
Lebanon 24
مصادر عين التينة للـLBCI :لودريان أكد أن المبادرة الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية لا تزال قائمة ومسؤولية تنفيذها تقع على عاتق اللبنانيين من خلال الإسراع في تشكيل الحكومة
21/06/2021 11:02:49
21/06/2021 11:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
هؤلاء هم المحميون من المتحور الهندي...إذا وصل إلى لبنان
Lebanon 24
هؤلاء هم المحميون من المتحور الهندي...إذا وصل إلى لبنان
07:20 | 2021-06-20
20/06/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً عن باسيل.. سبب "مَصيري" جمع "حزب الله" والحريري
Lebanon 24
بعيداً عن باسيل.. سبب "مَصيري" جمع "حزب الله" والحريري
06:00 | 2021-06-20
20/06/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل كوميدي على "الجديد" يقطع كلمة باسيل
Lebanon 24
مسلسل كوميدي على "الجديد" يقطع كلمة باسيل
06:23 | 2021-06-20
20/06/2021 06:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتله عنصر في قوى الامن برصاصتين.. هذا ما حصل في بعلبك!
Lebanon 24
قتله عنصر في قوى الامن برصاصتين.. هذا ما حصل في بعلبك!
10:15 | 2021-06-20
20/06/2021 10:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر الدولار.. كم سجّل في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر الدولار.. كم سجّل في السوق الموازية؟
13:58 | 2021-06-20
20/06/2021 01:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:42 | 2021-06-21
الجيش الاسرائيلي أطلق 4 عيارات نارية باتجاه الاراضي اللبنانية فوق آلية عائدة لبلدية عديسة كانت تقوم بري الاشجار بالقرب من الجدار (الوطنية للاعلام)
02:46 | 2021-06-21
جوزيب بوريل لـ"العربية": لبنان على حافة الانهيار المالي ولا يمكننا الانتظار لإنقاذه
02:45 | 2021-06-21
رئيس الوفد الإيراني في فيينا: لن يتغير موقفنا من المباحثات حتى بعد انتقال السلطة
02:44 | 2021-06-21
رئيس الوفد الإيراني في فيينا: الجزء الأصعب من المباحثات ما زال قائماً
00:27 | 2021-06-21
حزب رئيس الوزراء الأرميني يفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية
20:04 | 2021-06-20
بريطانيا تسمح بإقامة حفلات الزفاف لأول مرة منذ بداية كورونا
فيديو
الجيش الروسي يجبر دورية أميركية على التراجع.. هذا ما حصل شمالي سوريا (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يجبر دورية أميركية على التراجع.. هذا ما حصل شمالي سوريا (فيديو)
10:00 | 2021-06-20
21/06/2021 11:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
غسان الرحباني لـ "لبنان24": للأسف لا حلّ إلا بعد انتهاء عهد عون
Lebanon 24
غسان الرحباني لـ "لبنان24": للأسف لا حلّ إلا بعد انتهاء عهد عون
05:00 | 2021-06-20
21/06/2021 11:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدام مقدمة طائرة ركاب بالأرض أثناء إقلاعها (فيديو)
Lebanon 24
اصطدام مقدمة طائرة ركاب بالأرض أثناء إقلاعها (فيديو)
05:00 | 2021-06-20
21/06/2021 11:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact