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أخبار عاجلة
الجيش الاسرائيلي أطلق 4 عيارات نارية باتجاه الاراضي اللبنانية فوق آلية عائدة لبلدية عديسة كانت تقوم بري الاشجار بالقرب من الجدار (الوطنية للاعلام)
Lebanon 24
21-06-2021
|
03:42
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