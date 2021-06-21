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الجيش الاسرائيلي أطلق 4 عيارات نارية باتجاه الاراضي اللبنانية فوق آلية عائدة لبلدية عديسة كانت تقوم بري الاشجار بالقرب من الجدار (الوطنية للاعلام)

Lebanon 24
21-06-2021 | 03:42
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