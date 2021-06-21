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عون: لم نيأس من وصول المبادرات الى حل مع وجود العقلاء، شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي ناطها الى السلطات الدستورية، وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية

Lebanon 24
21-06-2021 | 05:54
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