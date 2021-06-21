النائب جميل السيّد بعد لقائه الرئيس عون: تهميش رئاسة الجمهورية بدأ منذ الـ2005 مع حكومة الرئيس السنيورة والأوضاع المعيشية للمواطنين تحتّم التسريع بإيجاد الحلول مع استمرار الأزمة الحكومية

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