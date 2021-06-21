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رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال مساعد الساير بعد لقائه الرئيس عون: الهلال الكويتي بصدد زيادة مساعداته للبنان وإرسال شحنات من حليب للأطفال وأدوية لمعالجة الأمراض المزمنة
Lebanon 24
21-06-2021
|
06:02
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