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وجّه الرئيس عون إلى الرئيس الإيراني المنتخب الشيخ ابراهيم رئيسي برقية تهنئة بانتخابه متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الجديدة ومؤكداً على علاقات الصداقة التي تجمع بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية

Lebanon 24
21-06-2021 | 13:02
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