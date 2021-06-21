وجّه الرئيس عون إلى الرئيس الإيراني المنتخب الشيخ ابراهيم رئيسي برقية تهنئة بانتخابه متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الجديدة ومؤكداً على علاقات الصداقة التي تجمع بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية

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