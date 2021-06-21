أخبار عاجلة

أبرق الرئيس عون إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس مهنئاً بإعادة انتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة ومؤكداً على تطوير العلاقات بين لبنان والمنظمة الدولية في المجالات كافة

Lebanon 24
21-06-2021 | 06:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن المنظمة الدولية تدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا
lebanon 24
21/06/2021 16:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: على الحكومة اللبنانية ارسال مذكرة الى الأمين العام للأمم المتحدة وتبليغه بما حصل والخرائط الموضوعة والترسيم المبعوث من قبل لبنان الى الأمم المتحدة
lebanon 24
21/06/2021 16:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان: هدفنا من هذا المؤتمر هو دعم الجيش كي يبقى متماسكاً وفاعلاً وأدعو الى تلبية حاجاته الضرورية
lebanon 24
21/06/2021 16:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: "نحن في حرب" ضد "كوفيد-19"
lebanon 24
21/06/2021 16:34:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:27 | 2021-06-21
08:45 | 2021-06-21
08:43 | 2021-06-21
08:02 | 2021-06-21
07:50 | 2021-06-21
07:49 | 2021-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website