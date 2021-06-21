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الرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي: الاقتصاد سيتحسن من خلال "الثقة بالشباب والتعويل على الموارد المحلية"

Lebanon 24
21-06-2021 | 13:04
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