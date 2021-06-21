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رئيسي: نؤكد أن سياستنا الخارجية ستكون مرتبطة بالتعامل الواسع والمتوازن مع كافة الدول

Lebanon 24
21-06-2021 | 06:10
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