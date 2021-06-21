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رئاسة مجلس الوزراء: العمل بصمت هو سمة هذه الحكومة وهي لم تحاول استثمار الجهود الفردية والجماعية لرئيسها ووزرائها في حسابات سياسية أو انتخابية لأن الهمّ وطني لا شخصي ولأن الأولوية هي للناس لا للسياسة

Lebanon 24
21-06-2021 | 06:33
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