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القاهرة تقرر تجميد ملف تبادل الأسرى بعد يومين من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل

Lebanon 24
21-06-2021 | 10:36
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