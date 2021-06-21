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الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل: الطبقة السياسية هي سبب المصائب والكوارث التي عرفتها البلاد وهي ليست أهلا للسياسة

Lebanon 24
21-06-2021 | 10:59
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