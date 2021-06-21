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سامي الجميّل: كل من شارك بالتسوية الرئاسية سار بمنطق نرفضه وبعيد عن كل ما نؤمن به وابتداء من التسوية حصل انفصال كامل مع حلفائنا السابقين

Lebanon 24
21-06-2021 | 12:14
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الجميّل: اختلافنا مع القوات سببه التسوية الرئاسية ولدي محبة للجميع ولا مشكلة مع أحد إنما هناك اختلاف بوجهات النظر والقوات لا تزال تربط نفسها بتحالف مع المستقبل والاشتراكي ونحن لا نؤمن كالقوات بالتغيير من الداخل
lebanon 24
21/06/2021 22:32:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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