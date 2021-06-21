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البيت الأبيض: الرئيس الإيراني الجديد سيكون المسؤول عن أي انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان في بلاده

Lebanon 24
21-06-2021 | 14:01
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