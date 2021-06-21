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وزير النقل المصري يشكل لجنة للتحقيق بحادث اصطدام قطار بحافلتين في حلوان

Lebanon 24
21-06-2021 | 14:14
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