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وزير الخارجية السعودي يبحث مع المدير العام للوكالة الذرية أهمية فرض الآليات اللازمة لتفتيش جميع المواقع الإيرانية

Lebanon 24
21-06-2021 | 15:27
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