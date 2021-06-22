أخبار عاجلة

واشنطن تمدد العقوبات على كوريا الشمالية عاماً إضافياً

Lebanon 24
22-06-2021 | 01:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
واشنطن تنتظر "ردا إيجابيا" من كوريا الشمالية بشأن الحوار المرتقب
lebanon 24
22/06/2021 04:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تطالب واشنطن باستئناف الحوار مع كوريا الشمالية
lebanon 24
22/06/2021 04:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب الصين بالأمم المتحدة: نأمل أن تقود مراجعة واشنطن سياستها تجاه كوريا الشمالية إلى انتهاج الحوار بدلا من الضغط
lebanon 24
22/06/2021 04:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
‏كوريا الشمالية تُهدّد: استمرار واشنطن في معاداة بيونغ يانغ سيعرضها للأذى
lebanon 24
22/06/2021 04:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:30 | 2021-06-21
20:14 | 2021-06-21
19:40 | 2021-06-21
19:11 | 2021-06-21
19:08 | 2021-06-21
18:57 | 2021-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website