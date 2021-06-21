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فرنسا تدين بأقصى درجات الحزم هجمات الحوثيين بطائرات مسيرة على السعودية

Lebanon 24
21-06-2021 | 18:42
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