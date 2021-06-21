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‏تعادل المنتخب التشيلي مع منتخب ⁧‫الأوروغواي‬⁩ 1-1 مساء الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة ⁧‫كوبا اميركا

Lebanon 24
21-06-2021 | 19:11
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