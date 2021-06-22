البطريرك الراعي: لسنا الوطن الوحيد الذي يختبر هذه المحنة ويجب أن ننتزع الخوف من قلوبنا ونجدد الثقة بوطننا فاجدادنا قاوموا وهذا هو دورنا اليوم

Lebanon 24