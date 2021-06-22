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البطريرك الراعي: لسنا الوطن الوحيد الذي يختبر هذه المحنة ويجب أن ننتزع الخوف من قلوبنا ونجدد الثقة بوطننا فاجدادنا قاوموا وهذا هو دورنا اليوم

Lebanon 24
22-06-2021 | 03:43
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