أخبار عاجلة

البطريرك الراعي: السياسة ممعنة عندنا بالتخريب والهدم وكأن العمل السياسي هو من أجل خراب وطن وهدم بلد وعقلنا حر قدراتنا حرة ونستطيع إذا تضامنّا أن ننهض على الرغم من كل شيء

Lebanon 24
22-06-2021 | 03:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الراعي: السياسة عندنا ممعنة بالتخريب
lebanon 24
22/06/2021 13:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: الجماعة السياسية عندنا تعطي أبشع صورة عن لبنان والشعب يشهد مسرحية سياسية إعلامية وهو يبحث عن مصيره في الوقت الذي تبحث به الجماعة السياسية عن مصالحها
lebanon 24
22/06/2021 13:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: تتصرفون وكأنكم في حقل الفوضى وتسلمون الدولة الى اللا دولة ونحن لا نشكو من قلة الصلاحيات بل من قلة المسؤولية
lebanon 24
22/06/2021 13:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: المسؤولون يحاولون في هذه الأيام العصيبة إنقاذ أنفسهم ومصالحهم لا إنقاذ الوطن ويتصرّفون وكأنه لا يوجد شعب ولا دولة ولا نظام ولا مؤسسات ولا اقتصاد ولا فقر ولا جوع ولا بطالة
lebanon 24
22/06/2021 13:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:29 | 2021-06-22
05:56 | 2021-06-22
05:30 | 2021-06-22
05:10 | 2021-06-22
05:01 | 2021-06-22
04:50 | 2021-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website