البطريرك الراعي: السياسة ممعنة عندنا بالتخريب والهدم وكأن العمل السياسي هو من أجل خراب وطن وهدم بلد وعقلنا حر قدراتنا حرة ونستطيع إذا تضامنّا أن ننهض على الرغم من كل شيء

Lebanon 24