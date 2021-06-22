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جورج عطالله لـ"الجديد": نتعاطى بإيجابية تامة لا سيما وان آخر بيان صدر عن الرئاسة الثانية قال إن المبادرة مستمرة وأي مسعى إيجابي نتعاطى معه بإيجابية زائدة

Lebanon 24
22-06-2021 | 08:13
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