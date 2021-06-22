26
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
تقرير للشرطة الأوروبية: المتطرفون حرضوا على العنف خلال الاحتجاجات على إجراءات الإغلاق
Lebanon 24
22-06-2021
|
08:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الإجراءات الأوروبية بحق المعرقلين خلال شهر ودولة وحيدة تعارضها
Lebanon 24
الإجراءات الأوروبية بحق المعرقلين خلال شهر ودولة وحيدة تعارضها
22/06/2021 20:13:07
22/06/2021 20:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
العنف الجنسي خلال النزاعات.. سلاح خطير يدمر المجتمعات
Lebanon 24
العنف الجنسي خلال النزاعات.. سلاح خطير يدمر المجتمعات
22/06/2021 20:13:07
22/06/2021 20:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم إجراءات الإغلاق.. الأمم المتحدة تكشف عن أرقام "كارثة 2020"!
Lebanon 24
رغم إجراءات الإغلاق.. الأمم المتحدة تكشف عن أرقام "كارثة 2020"!
22/06/2021 20:13:07
22/06/2021 20:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: دول الاتحاد صادقت على إجراءات رفع القيود أمام حركة التنقل
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: دول الاتحاد صادقت على إجراءات رفع القيود أمام حركة التنقل
22/06/2021 20:13:07
22/06/2021 20:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
تابع حادث الجيّة.. هذه حصيلة الضحايا والجرحى النهائية
Lebanon 24
تابع حادث الجيّة.. هذه حصيلة الضحايا والجرحى النهائية
14:52 | 2021-06-21
21/06/2021 02:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
زينب فياض تنشر صورة لوالدها.. تعرفوا إلى طليق هيفا وهبي ووالد ابنتها الوحيدة
Lebanon 24
زينب فياض تنشر صورة لوالدها.. تعرفوا إلى طليق هيفا وهبي ووالد ابنتها الوحيدة
04:00 | 2021-06-22
22/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو أشعل مواقع التواصل.. نادين نسيب نجيم تضرب قصي خولي وتسقط فوقه وتعلّق: "كانت وقعة منهنهة"
Lebanon 24
فيديو أشعل مواقع التواصل.. نادين نسيب نجيم تضرب قصي خولي وتسقط فوقه وتعلّق: "كانت وقعة منهنهة"
02:00 | 2021-06-22
22/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة على أوتوستراد السعديات.. حادثٌ مروع يوقع ضحايا وجرحى (فيديو)
Lebanon 24
فاجعة على أوتوستراد السعديات.. حادثٌ مروع يوقع ضحايا وجرحى (فيديو)
13:30 | 2021-06-21
21/06/2021 01:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشران ايجابيان لحل المعضلة الحكومية وعون يستعد بقوة "لهذه الخطوة"
Lebanon 24
مؤشران ايجابيان لحل المعضلة الحكومية وعون يستعد بقوة "لهذه الخطوة"
01:00 | 2021-06-22
22/06/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:57 | 2021-06-22
تلاسن وتدافع بالأيدي بين عناصر من الجيش والمعتصمين عند نقطة البالما
12:19 | 2021-06-22
القيادة الأميركية الوسطى: أكملنا أكثر من %50 من عملية الانسحاب من أفغانستان
12:15 | 2021-06-22
القيادة الأميركية الوسطى: سلّمنا 6 منشآت عسكرية لوزارة الدفاع الأفغانية ونتوقع تسليم المزيد في المستقبل
12:06 | 2021-06-22
محتجون يقطعون طريق المحمرة
11:59 | 2021-06-22
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم حي الشيخ جراح بالقدس (الجزيرة)
11:54 | 2021-06-22
محتجون يقطعون طريق عام صور - صيدا في محلّة دوار العباسية
فيديو
علامة "Honor" تتحدى "آبل" بحاسب جديد.. إليكم ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
علامة "Honor" تتحدى "آبل" بحاسب جديد.. إليكم ميزاته (فيديو)
08:00 | 2021-06-22
22/06/2021 20:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سعاد حسني تزوجت عبد الحليم حافظ "عرفيا" بالسر.. وفيديو يكشف سبب رفضها المشاركة معه في "أبي فوق الشجرة"
Lebanon 24
سعاد حسني تزوجت عبد الحليم حافظ "عرفيا" بالسر.. وفيديو يكشف سبب رفضها المشاركة معه في "أبي فوق الشجرة"
06:00 | 2021-06-22
22/06/2021 20:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن سبب "الانفجار العظيم" الذي هز العالم قبل جائحة "كوفيد 19" (فيديو)
10:35 | 2021-06-21
22/06/2021 20:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact