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التلفزيون الرسمي الاسباني: الحكومة وافقت على العفو عن 9 من زعماء إقليم كتالونيا الانفصاليين المسجونين

Lebanon 24
22-06-2021 | 09:12
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