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القيادة الأميركية الوسطى: سلّمنا 6 منشآت عسكرية لوزارة الدفاع الأفغانية ونتوقع تسليم المزيد في المستقبل

Lebanon 24
22-06-2021 | 12:15
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