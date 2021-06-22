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أخبار عاجلة
الخارجية الأميركية: سياستنا تجاه إيران تقوم على تحقيق مصالحنا القومية بغض النظر عمن يكون الرئيس هناك
Lebanon 24
22-06-2021
|
21:11
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