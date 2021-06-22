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صندوق النقد الدولي يعلن تأمين تعهدات بالتمويل تتيح إعفاء شاملا من الديون للسودان

Lebanon 24
22-06-2021 | 18:37
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