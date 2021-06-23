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أخبار عاجلة
وزير الخارجية الألمانية: لا تزال بعض العقبات قائمة في قضية الاتفاق النووي
Lebanon 24
23-06-2021
|
05:37
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