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تم قطع الطريق في مشروع الحريري من كافة الاتجهات بعوائق الحديد وبراميل النفايات وايضا تم قطع الطريق المؤدية الى حارة البقار من جهة مشروع الحريري ساحة القبة.

Lebanon 24
23-06-2021 | 08:21
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