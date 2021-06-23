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الاهالي قطعوا طلعة العمري في التبانة، بالاضافة لعدة احياء في منطقة القبة احتجاجاً على الوضع المعيشي وانقطاع مادة المازوت والبنزين من السوق مما اضطر اصحاب الاشتراكات لاطفاء المولدات

Lebanon 24
23-06-2021 | 08:28
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