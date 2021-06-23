الاهالي قطعوا طلعة العمري في التبانة، بالاضافة لعدة احياء في منطقة القبة احتجاجاً على الوضع المعيشي وانقطاع مادة المازوت والبنزين من السوق مما اضطر اصحاب الاشتراكات لاطفاء المولدات

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