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الرئيس عون أجرى اتصالاً بوزير الصحة وطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الازدحام الشديد الذي يشهده المطار وذلك لإجراء فحوصات الـPCR

Lebanon 24
23-06-2021 | 10:17
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