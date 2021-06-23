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فرنسا تضيف روسيا إلى "القائمة الحمراء" للدول المحظورة جراء تفشي فيروس كورونا

Lebanon 24
23-06-2021 | 10:27
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