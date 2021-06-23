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إيران ستنظر في إمكانية تمديد اتفاق وكالة الطاقة الذرية بشأن تفتيش المنشآت بعد انقضائه في 24 حزيران
Lebanon 24
23-06-2021
|
10:43
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