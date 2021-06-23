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جيروزاليم بوست: حكومة إسرائيل الجديدة أكثر انفتاحا على عودة أميركا للاتفاق النووي

Lebanon 24
23-06-2021 | 15:08
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