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الخارجية الأميركية: نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين بقصف سوق شمال تيغراي بإثيوبيا

Lebanon 24
23-06-2021 | 17:08
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