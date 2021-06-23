أخبار عاجلة

غوتيريش يحذر مجلس الأمن من عواقب وخيمة إذا فشل في تمديد آلية إيصال المساعدات لسوريا

Lebanon 24
23-06-2021 | 18:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن يوافق على تولي غوتيريش الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية
lebanon 24
24/06/2021 06:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن يصوت لصالح تمديد تفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا (الجزيرة)
lebanon 24
24/06/2021 06:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن: توجد حاجة عاجلة لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة
lebanon 24
24/06/2021 06:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الاسرائيلي يحذر حزب الله: سيواجه عواقب وخيمة
lebanon 24
24/06/2021 06:47:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:24 | 2021-06-23
23:15 | 2021-06-23
20:49 | 2021-06-23
20:17 | 2021-06-23
20:15 | 2021-06-23
19:56 | 2021-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website