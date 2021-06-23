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أهالي وشبان بلدة دير عمار عملوا على قطع الطريق الدولية بين عكار وطرابلس عند نقطة عرمان بالكامل وتحويل السير
Lebanon 24
23-06-2021
|
23:24
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