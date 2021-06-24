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الرئيس عون يترأس اجتماعاً يضمّ وزير المال ووزير الطاقة وحاكم مصرف لبنان للبحث في موضوع الدعم على المحروقات

Lebanon 24
24-06-2021 | 02:12
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