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الرئيس عون يترأس اجتماعاً يضمّ وزير المال ووزير الطاقة وحاكم مصرف لبنان للبحث في موضوع الدعم على المحروقات
Lebanon 24
24-06-2021
|
02:12
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