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"فايزر" تقول إن لقاحها ضد كورونا فعال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة في الهند
Lebanon 24
24-06-2021
|
12:33
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